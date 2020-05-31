دينا الشربيني: عزلت نفسي عن عمرو دياب وهذه نتيجة تحاليلي

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الأيام الماضية بعد أن أعلن إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد خلال تصويرها مسلسلها لعبة النسيان الذي خاضت به الفنانة دينا الشربني السباق الرمضاني الماضي .

وتردد أن أغلب نجوم المسلسل قد أجروا تحاليل طبية لمعرفة حقيقة إصابتهم بفيروس كورونا، وخرجت الفنانة دينا الشربيني في أحدالبرامج التلفزيونية وأكدت إنها أجرت المسحة الطبية للتأكد من حقيقة إصابتها وتبين أن عينتها سلبية، وبالرغم من هذا فضلت أن تعزل نفسها خوفا علي اهلها وأقاربها حتى عن عمر دياب.

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وتابعت حديثها إنها دائما ما تطمئن علي الفنانة رجاء الجداوي يوميا وأن حالتها الصحية مستقرة، وتوصيني دائما بأن أخذ كافة التدابير الاحترازية أن تزيد درجة خوفهم لعدم الأصابة بهذا المرض اللعين .

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جدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة النسيان الذي قامت ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أحمد داود واحمد صفوت وأنجي المقدم وعلي قاسم والنجم الكبير محمود قابيل ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، ولم يحقق المسلسل النجاح المتوقع له.

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