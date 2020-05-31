حقيقة إصابة الاعلامي شريف مدكور بفيروس كورونا المستجد

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية حول الإعلامي شريف مدكور وذلك بسبب تردد أحد الأخبار التي تفيد بإصابته بفيروس في الدم بسبب علاجة من سرطان القولون بالعلاج الكميائي فيما أكد البعض اصابته بكورونا

وخرج شريف مدكور بنفسه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر الخبر الذي تردد ورد عليه نافيه ما به تماما، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة تمام وأن إصابته بهذا الفيروس كان في شهر نوفمبر الماضي نافيا اصابته بكورونا من الأساس.

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وقالت في تعليقه علي هذا الخبر "انا الحمد لله بخير نعمه و فضل و موضوع الفيروس اللي في الدم ده كان في شهر نوفمبر اللي فات و خفيت منه من زمان مش عارف ليه في صفحات كاتبه الموضوع"، وتفاعلم معه الكثيرين من محبيه ومتابعيه وأصدقائه الذين تمنوا له دوام الصحة والعافية.

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يشار إلي ان عدد من الإعلامين قد أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وهم المذيعة ريهام السهلي والمذيعة أيه عبدالرحمن من قناة أكسترا نيوز والمذيع عمرو صلاح من قناة نغم أف أم الإذاعية، وجاري إجراء تحاليل لعدد كبير للعاملين بالقنوات للإطمئنان علي جالتهم الصحية .

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