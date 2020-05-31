صورة نادرة لحسن حسني في شبابه.. لن تتخيلو كيف كان شكله !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من نجوم الفن صورة للفنان الراحل حسن حسني في فترة شبابة عندما كان يقدم أحد اعماله المسرحية وبجانبه النجم الراحل محمد نجم، وظهر حسن حسني بالصورة وهو يقدم أحد المشاهد علي خشبة المسرح.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي توديع الفانن الراحل بعدد من الكلمات الرقيقة فقال الفنان هاني رمزي عبر تويتر"‏الله يرحمك يا أبويا.. الله يرحمك يا غالي.. الله يرحمك يا أسطورة.. فراقك صعب قوي، لكن هي الدنيا كده.. البقاء لله حسن حسني، الله يرحمك، ‎حسن حسني في ذمة الله".

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وكتبت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عبر حسابها على تويتر "‏شو بزعّل هالخبر.. الله يرحم الفنان الطيب حسن حسني.. كان ليا الشرف ألتقي بواحد من عمالقة الفن والكوميديا.. تعازي الحارة لشعب مصر وكل محبينه والله يصبر أهله"

وقالت الفنانة نادين نسيب نجيم ""اليوم.. فقدت ساحة الفن العربي، أسطورة من الأساطير.. وداعًا يا من رسمت الضحكة والبهجة على وجوهنا جميعًا.. وداعًا يا مدرسة الفن.. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

يشار إلي أن أخر اعمال الفنان حسن حسني كان مسلسل سلطانة المعز الذي قامت ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق ومحمود عبدالمغني ومحمود البزاوي ومدموعة من نجوم الفن .

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