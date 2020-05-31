فيديو يجمع نيللي كريم ونرمين الفقي قبل الشهرة.. لن تتخيلوا كيف كان شكلهما !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور للفنانة نرمين الفقي والفنانة نيللي كريم يعود تاريخه لأكثر من 20 عاما عندما كانوا يعملوا كموديل للإعلانات، والتي كانت سببا في شهرة الكثيرين من نجوم الفن خلال فترة التسعينيات .

وكانت الفنانة نرمين الفقي الأعلي نجومية في الإعلانات وكانت تقدم هذه الحملات الإعلانية بمفردها أم الفنانة نيللي كريم قدمت مجموعة من الإعلانات بجانب مجموعة من الفتيات .

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يشار إلي ان الفنانة نيللي كريم قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ب 100 وش مع أسر ياسين وشرييف دسوقي وعلا رشدي ومصطفي درويش وإسلام ابراهيم ومن إخراج كاملة ابو ذكري وتأليف عمرو الدالي ويعتبر هذا العمل هو أفضل عمل كوميدي خلال الموسم الرمضاني الماضي وأشاد به كافة نقاد الفن .

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أما الفنانة نرمين الفقي فكان أخر أعمالها مسلسل مايطلبة المستعمون وهو احد حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك وشارك في بطولته رانيا محمود ياسين ومحمد عادل وإيهاب فهمي وإخراج أكرم فريد ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وحققوا من خلاله نجاحا كبيرا وأشاد بهم الكثيرين وحصل علي نسب مشاهده كبيرة.

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