هذا هو نجل الفنان الراحل يونس شلبي.. هل يشبه والده؟

يحتفل اليوم الكثيرين من محبي النجم الراحل يونس شلبي بذكري ميلاده فهمو من مواليد 31 مايو 1941، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نجل الفنان الراحل والذي لا يعرفه الكثيرين، وانتشرت الصورة بشكل سريع بسبب تشابه ملامحه مع ملامح والده الفنان يونس شلبي.

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يشار إلي ان الفنان يونس شلبي يعد من احد اهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وله العديد من الأدوار المميزة التي ترك من خلالها بصمة كبيرة في أذهان الكثير من الأجيال، وتعد أهم أعماله الفنية مسرحية مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وحسن مصطفي وعادل إمام وأحمد زكي وهادي الجيار وسهير البابلي والتي حققوا من خلالها نجاحا كبيرا للغاية ويعتبرها الكثيرين أهم مسرحية في تاريخ المسرح المصري، كما شارك أيضا في بطولة مسلرحية العيال كبرت بجانب حسن مصطفي وكريمة مختار وسعيد صالح وأحمد زكي، وحققوا من خلالها أيضا نجاحا كبيرا .

وعلي مستوي السينما له الكثير من الأعمال المميزة كان أخرها فيلم أمير الظلام مع عادل إمام وسعيد صالح، وبعدها دخل في وعكة صحية شديدة ألمت بها لعدة سنوات وبعدها فارق الحياة في هدوء شديد.

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