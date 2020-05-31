ندم احمد حلمي لتقصيره في حق حسن حسني حيا وميتا

حالة من الحزن والندم سيطرت علي الفنان أحمد حلمي فور سماعه خبر وفاة الفنان حسن حسني، الذي كان من أقرب النجوم إليه بالوسط الفني، حيث أن حسني رافق حلمي منذ اليوم الأول له بمشواره الفني، وكان يحرص حلمي علي أن يتواجد حسن حسني بأغلب أعماله الفنية.
بدأت علاقة حلمي بحسني في فيلم " الناظر" الذي كان أول عمل يشارك به أحمد حلمي كممثل، ثم فيلم " عبود علي الحدود"، ورافقه أيضا في أولى بطولاته المطلقة بفيلم " ميدو مشاكل"، وكان سبباً في نجاح الفيلم.
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كما شارك حسن حسني ببطولة فيلم " زكي شان" و " جعلتني مجرما" و " علي جثتي" وغيرها.
الغريب في الأمر أن أحمد حلمي قد قصر في حق حسن حسني حيا وميتا، حيث طلب منه الفنان أشرف زكي أن يحضر تكريم حسن حسني بنقابة الممثلين، وكان ذلك هو التكريم الأخير له بحياته، لكنه تخلف حلمي ولم يحضر، ورغم ذلك تحدث حسن حسني عن حلمي بكل حب وقال " ربنا يبارك فيك يااحمد ياحلمي... انت ابني وحبيبي"، وهذا ما أثر في حلمي كثيراً وندم لأنه لم يحضر تكريم حبيبه .
التقصير الثاني وهو عندما تغيب حلمي عن جنازة حسن حسني، حيث أنه لم يعلم بموعد الجنازة إلا بعد ان تم دفنه، وهذا ما اشعره ايضاً بالجزن الشديد.
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