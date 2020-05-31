- 1/2
- 2/2
أعلنت المذيعة المصرية آية عبد الرحمن التي تعمل بقناة «إكسترا نيوز»، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث إنها ظهرت عليها أعراض المرض مؤخراً، وقامت بإجراءات التحاليل والمسحات الخاصة للتأكد من إصابتها أو تشابه الأعراض.
وجاءت النتيجة الخاصة بالتحاليل والمسحات إيجابية؛ ليتم عزلها بأحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة لتلقي العلاج،
وكتبت آية عبر فيس بوك تدوينة قالت فيها: «الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولاً محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانياً إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريباً جداً بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا».
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة مصرية تُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا: هرجع أحكي لكم عن تجربتي مع كورونا باشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.