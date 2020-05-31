مذيعة مصرية تُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا: هرجع أحكي لكم عن تجربتي مع كورونا باشا

أعلنت المذيعة المصرية آية عبد الرحمن التي تعمل بقناة «إكسترا نيوز»، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث إنها ظهرت عليها أعراض المرض مؤخراً، وقامت بإجراءات التحاليل والمسحات الخاصة للتأكد من إصابتها أو تشابه الأعراض.

وجاءت النتيجة الخاصة بالتحاليل والمسحات إيجابية؛ ليتم عزلها بأحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة لتلقي العلاج،

وكتبت آية عبر فيس بوك تدوينة قالت فيها: «الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولاً محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانياً إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريباً جداً بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا».

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