حمدي الميرغني يرد على اتهامه بالتقصير اتجاه حسن حسني وغيابه عن الجنازة: «اتقوا الله»

خرج الفنان حمدى الميرغني، عن صمته للرد، على الهجوم الشديد، والانتقادات التي تعرض لها العديد من الفنانين، بسبب غيابهم عن جنازة الفنان حسن حسني.

وقال حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”: «أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات وتخمينات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدة، ‏أنا مثلاً واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له الأستاذ حسن حسني، استيقظت من النوم ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيراً من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل». ‏

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يذكر أن الفنان حسن حسني وافته المنية فجر السبت 30 مايو الجاري، وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل كان من خلال مسلسل ‏‏«سلطانة ‏المعز» ‏مع الفنانة غادة عبد الرازق، ومن قبلها مسلسل «أبو جبل» مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان من عام ‏‏2018‏‎. ‎

وشارك أيضاً في موسم عيد الأضحى السينمائى الماضي، بفيلم «خيال مآتة»، من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبى ‏وخالد ‏الصاوي ‏وبيومي فؤاد‎.‎

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