تفاصيل الأيام الأخيرة بحياة حسن حسني ووداعه لأحبابه

رحل صباح أمس السبت الفنان حسن حسني بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز 89 عاماً.

وقضى النجم الراحل آخر أيام حياته برفقة زوجته وباقي أفراد أسرته داخل فيلته بمنطقة المنصورية؛ حيث خضع للعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا إلا أن ذلك لم يمنعه من الالتقاء ببعض المقربين منه الذين كان يستقبلهم بحديقة المنزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتحدث المنتج والمخرج مجدي الهواري عن بعض تفاصيل حياة الفنان حسن حسني وعلاقته به حيث قال “انكسر منا العمود الفقري، لم أكن أتخيل مجيء هذا اليوم رغم صعوبة الفراق؛ إلا أنه سيظل عايش بروحه في أذهاننا بضحكته ونصيحته لنا وبأفلامه وذكرياته معانا”.

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وأضاف: “قرر الرحيل منذ أكثر من ست سنوات وتحديداً بعد أن رحلت ابنته، عاش بعدها جسداً بلا روح بعد أن ماتت مات هو! فماتت الضحكة والبهجة، كان يحدثنا أن لا قيمة للحياة بدونها وأنه ينتظر اليوم هذا ليقابلها ويعتذر لها عن عدم تفرغه للحديث إليها في آخر حياتها والمرض اللعين الذي وجع شبابها، أنت اليوم معها تحدث إليها كما تشاء فهي وأنت وربكما معاً، ربنا يصبرنا على فراق الحبايب”.

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وتابع الهواري: “قولتله أنا خايف عليك في آخر مكالمة قالي تعالى عدي عليا أنت واحشني أطمن عليا وأنت قولتلي كتير هتعدي علي ولا حصل يا بكاش، قولتله “خايف عليك من الكورونا يا خال”، قالي “يا سلام تعالى أنت بس وهنقعد في الجنينة وعندي فنتاص كحول هحميك بيه قبل ما تسلم عليا، وبعدين يا سيدي العمر واحد والرب واحد يا مجدي”.

وكانت كلمة الوداع واكتفى بمكالمة هاتفياً يحكي فيها عما جاء في آخر أيامه من أحداث، وفكرني بجميع أعمالنا مع بعض من أول عبود والناظر حتى الزوجة الرابعة ومزاج الخير واكتشفنا أنها 26 عملاً، ولما كنا في دبي قالي يااااااه معقول الأيام ديه هترجع تاني قولتله مالك يا خال ترجع ونص إن شاء الله بس المرة ديه الرومينج عليك! وفضل يضحك ويضحك ونضحك قرب الفجر.

وأنهى الهواري حديثه قائلاً: “لن ننساك ولن ننسى المشاهد وغيرتك الشريفة بين الكوميديانات ونصيحتك لهم ووقوفك بجانبهم كل الجيل لإسعاد الملايين“.

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