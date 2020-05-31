نور الغندور تختصر الكلام بأحدث صورة لها مع مهند الحمدي

شاركت الممثلة المصرية والمقيمة في الكويت نور الغندور متابعيها بصورة بالكمامة تجمعها بالممثل السعودي مهند الحميدي.

الصورة التي نشرتها نور بدت وكأنها في بيروت، اذ، علقت عليها قائلة "يا بيروت" حيث تستكمل هي ومهند تصوير مشاهدهما من مسلسل "دفعة بيروت"، والذي كانا قد صورا جزء منه قبل أزمة "كورونا".

مهند من جهته، قام بمشاركة صورته مع نور عبر صفحته على "انستقرام" وهو يضع الكمامة أيضًا، وعلق عليها: "كورونا ربيع/صيف 2020".

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هذا ولا تزال شائعات الارتباط تطارد كل من نور ومهند كل فترة، وهذا ما نكرته نور في عدة مقابلات لها، وبدأت هذه الأخبار تلاحقهما منذ أن شاركا معًا في مسلسل "جمان" الخليجي.

يذكر أن مسلسل "دفعة بيروت" التي يقوم كل من مهند ونور بتصويره حاليًا في بيروت يتميز بأحداث جديدة مختلفة عن الجزء الأول من "دفعة القاهرة"، وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة,

العمل م إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة ويشارك في العمل إلى جانب نور ومهند كل من الفنان الكويتي بشار الشطي والممثلة فاطمة الصفي وحمد أشكناي وعلي كاكولي وهدى الخطيب وغيرهم.