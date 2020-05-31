تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية بعد إصابتها بكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات شبه خطيرة بشأن وضع والدتها الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ دخولها الحجر الصحي بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت أميرة في تقارير صحفية محلية، إن والدتها تعاني من بعض التخبط في درجات حرارتها، وذلك بعدما ارتفعت حرارتها فجأة اليوم من 37 درجة لـ 38.5 درجة، مشيرة إلى أنّها دخلت المستشفى إبان اكتشاف إصابتها.

ولفتت أميرة إلى أنها منزعجة كثيراً من الشائعات التي يرددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة والدتها، كاشفة عن تأثرهم السلبي من وراء سماع تلك الشائعات.

وتجدر الإشارة إلى أن شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي تصدرت أمس السبت حديث الجمهور، بسبب نشر أحد المواقع المحلية وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا عقب تدهور حالتها الصحية.

ونفى نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الفنانة رجاء الجداوي بصحة جيدة، وأنها موجودة في غرفة عزل عادية، دون وضعها على أي أجهزة تنفس صناعي.

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وجدير بالذكر أن رجاء الجداوي، تواصل تلقي الرعاية الطبية في أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت التقارير المتداولة، قد أكدت أن رجاء الجداوي شعرت بأعراض الفيروس بعد مدة قليلة من ذهابها لعزاء رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل الذي ضم عددا كبيرا من الإعلاميين ولاعبي كرة القدم والفنانين وآخرين.

وأعلنت مصادر مقربة من الفنانة في وقت سابق أن رجاء الجداوي تعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق.

ولفتت المصادر إلى أن الجداوي لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الموافقة على التقاط أي صور، وبعدها وجهت الفنانة رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده".