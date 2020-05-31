محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته بعد أسبوعين من عقد قرانها (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بزفاف شقيقته إيمان على زوجها حسام حامد، وذلك بعد مرور أسبوعين على الاحتفال بعقد قرانها.

وأقيم حفل الزفاف وسط حضور المقربين من الأسرتين في فيلا خاصة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من بين الحضور والد العريس وهو المهندس عبدالحميد، وأشقاء العريس الدكتورة جيهان صافي والأستاذ أحمد، إضافة إلى والد العروسة الحاج رمضان وشقيقها محمد رمضان وبعض الأصدقاء المقربين فقط.‏

وكانت إيمان رمضان قد فاجأت متابعيها بالإعلان عن عقد قرانها يوم 19 مايو الجاري وسط حضور المقربين منها فقط التزامًا بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت إيمان صورًا من عقد قرانها أظهرت مدى سعادتها برفقة زوجها حسام حامد، وذلك من خلال نشر صور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث تركت رسالة لزوجها قالت فيها: "حبيبى وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمدلله على هديتك يارب".

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وكان لإيمان رمضان، تجربة زواج من قبل، وكانت تعاني من تأخر الإنجاب حتى 6 سنوات وبعدها رزقت بابنها كريم وهو ما صرحت به فى أحد البرامج، حيث قالت "العسل النحل جعلها أسعد إنسانة في الحياة"، موضحة أنها عانت من تأخر الحمل في بداية الزواج، وتحديدًا أول 6 سنوات وأضافت أنها قامت بتناول بعض أنواع العسل الطبيعي وحملت وأنجبت.

من ناحية أخرى تعرضت إيمان إلى أزمة كبيرة بسبب اتهامها بالغش حيث قضت محكمة جنح البساتين، بمعاقبتها بالحبس عاما وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد اتهامها بتصدير عسل مغشوش ولكن بعد استئنافها قررت المحكمة إلغاء الحبس وتأييد الغرامة.

يُذكر أن إيمان هي الشقيقة الوسطى للفنان محمد رمضان، وظهرت معه في العديد ‏من الحفلات والعروض الخاصة، كما تعمل في مجال التجارة وتحديدًا في منتجات عسل كنوز.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، نافس في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركه الفنانون نور اللبنانية وروجينا وسلوى عثمان وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وريم سامي وبدرية طلبة ورحاب الجمل وأحمد فهيم ومحمد علاء وأحمد داش ومحمد مهران.