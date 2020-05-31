صور شقيقة كيفانش تاتليتوغ ووالدته تبهر المتابعين بسبب "الشبه والجمال"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحظى الأخبار المتعلقة بعائلات نجوم الفن والمشاهير باهتمام كبير عند الجمهور، فكيف إذا تعلق الأمر بالفنان التركي كيفانش تاتليتوغ الذي انتشرت صور شقيقته ووالدته كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة السبب.

ورغم أن صور والدة وشقيقة تاتليتوغ قد تم نشرها في سنوات سابقة، إلا أن هناك من أعادها إلى الواجهة لكن المفاجأة كانت بالأصداء عليها، حيث أكد الكثير من محبي الفنان بأنهم لأول مرة يرون صور شقيقته ووالدته.

وانهالت التعليقات على الصور كان أغلبها الحديث عن مدى التشابه بين كيفانش تاتليتوغ وشقيقته التي تدعى ميليسيا من جهة ووالدته من جهة ثانية، وتفاعلوا مع جمال شقيقته الشقراء، كما تغزلوا بوالدته.

وتحدث آخرون أن مليسيا كانت قد ظهرت مسبقاً في مسلسل "العشق الممنوع" كضيفة في بعض الحلقات بعد أن تلقت دروسا في مجال التمثيل، حيث تبلغ من العمر 34 عامًا ومتزوجة ولديها طفلان هما كيفانش ومارجان.

ونشر الجمهور صورا للفنان مع عائلته في حفل زفاف شقيقته، وأخرى مع شقيقته في مدينة بودرم الساحلية، وكذلك مع أطفالها الثلاثة.

وذكرت الصحافة التركية في وقت سابق أن كيفانش تاتليتوغ معروف عنه حبه لأسرته وتعلقه بأولاد شقيقته ميليسا وعلاقته الوطيدة بوالديه.

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وفي سياق آخر نشرت الممثلة التركية سونغول أودان التي اشتهرت بدور نور في الوطن العربي صورة تجمعها بكيفانش الذي شاركها في بطولة المسلسل بدور مهند من كواليس التصوير قبل سنوات.

وقالت سونغول إنها تشعر بالحنين لتلك المرحلة من حياتها وأضافت:"اشتقت لكواليس هذا العمل الرائع الذي لن يتكرر".

وأوضحت بأن تلك اللحظات أصبحت من الماضي ولن تعود مهما حدث.

وكيفانش متزوج من خبيرة الأزياء باشاك ديزر، لكنها لم تغَر من الصورة مع زميلته بل أعجبت بها، لأن سونغول صديقته وتعي أنهما يحترمان بعضهما وليست بينهما أية علاقة عاطفية.