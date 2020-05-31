المطرب محمد العرقان يضع اللمسات النهائية لأغنية شارموفرز الجديدة

انتهي المطرب الشاب محمد العرقان والشهير بـ "مو" عضو فريق شارموفرز من وضع اللمسات النهائية على الشكل الموسيقي لمجموعة من الأغاني الجديدة لـ فرقة شارموفرز. ويقدم الفريق فى الفترة القادمة مجموعة من الأغاني بشكل مختلف وجديد عن ما قدمته الفرقة من قبل فى أعمالها السابقة. ومن المتوقع طرح الأغانى خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالموسيقى وذلك عبر موقع اليوتيوب. Advertisements يذكر أن محمد العرقان قدم العديد من الأغاني لفرقة شارموفرز منها "ايزي ماني" و "كوكب ٢" و"مفتقد حبيبة" "دنيا" وغيرها من الأغاني التى حققت نجاحا كبيرا قد يهمك أيضا: كليب حمادة هلال يتصدر المركز الأول بقائمة الترند على اليوتيوب ساندي تؤكد أن محمود العسيلي و"شارموفرز" الأقرب لطريقتها

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