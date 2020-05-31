شكرا لقرائتكم خبر عن من قشر العنب أو الصبار .. على ربيع يطالب بضرورة وجود دواء لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان علي ربيع قد مل من كورونا إلي حد كبير، وذلك بعدما شارك متابعيه علي موقع انستجرام بصورة له يرتدي فيها الكمامة وعلق عليها بمناشدة الأطباء بضرورة وجود دواء لهذا الفيروس، ولكن بطريقته الكوميدية المعتادة حين كتب : " يا جماعه متشوفولنا زرعه صبار قشر عنب اي حاجه اعملولنا منها دوااا ???? ربنا يعدي الايام دي علي خير يارب".

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على ربيع

وكان احتفل الفنان على ربيع وزوجته ندى محمود بعيد ميلاد ابنتهما مليكة منذ يومين وتحديداً يوم الجمعة الماضية حين نشر كل منهما صورة تجمعه بطفلتهما على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ووجها التهنئة لابنتهما الصغيرة التى تبلغ من العمر عامين فقط، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم من العام 2018.

ونشر على ربيع صورته بجوار ابنته، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها، "عيد ميلاد الميكا.. كل سنة وأنتى طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتى"، فيما نشرت ندى محمود صورة أخرى مع ابنتها عبر حسابها الشخصى على التطبيق ذاته وقالت فى تعليقها، "كل سنة وأنتى كل حاجة وأحلى حاجة.. ربنا يخليكى ليا يا عيونى ربنا يحفظك ويحميكى ليا.. ويارب اللى جاى يكون أحلى لينا وبينا.. بحبك يا ميكا".