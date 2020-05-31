شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس حافى القدمين وبدون كمامة فى أحدث ظهور له بعد حصة كاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم خواكين فينيكس مؤخراً أثناء سيره حافى القدمين، مثلما ظهر خلال الصور التى التقطها مصورو الباباراتزي وتم نشرها خلال تقرير مطول فى موقع الديلي ميل، والذى أضاف أن النجم الشهير لم يكلف نفسه عناء ارتداء حذاء فى قدمه بعد انتهاء من حصة تدريبية في الكاراتيه.



خواكين فينيكس

وهي الحصة التي يحاول من خلالها تعلم أشياء جديدة يكسر بها الملل الناتج عن توقف الحياة في شتي المجالات بسبب فيروس كورونا، حيث لوحظ النجم الفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم الجوكر أثناء سيره بدون كمامة أيضاً.

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خواكين فينيكس الجوكر

وكانت تقارير أكدت مؤخراً أن النجم خواكين فينيكس نجم فيلم "الجوكر" وخطيبته الممثلة روني مارا ينتظرا وصول طفلهما الأول، حيث كشفت مصادر مقربة من الثنائي أن الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا حامل بالشهر السادس، ويعزل الزوجان نفسيهما حاليًا في منزلهما في لوس أنجلوس فى انتظار موعد الولادة.

وظهرت روني مؤخرًا وهي ترتدي قميصًا فضفاضًا لم يظهر علامات الحمل عندما احتفلت بأول عيد أم لشقيقتها كيت الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.