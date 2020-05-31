شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة اكسترا نيوز آية عبد الرحمن تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز، إصابتها بفيروس كورونا.وكتبت آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا:" الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا.

وعلى الجانب الآخر عرضت الإعلامية آية عبد الرحمن، فيديو لطفل مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث الإنجليزية ويردد كلمة: "منسي"، وقال نذار، والد الطفل آدم، إن نجله يعتبر البطل المصري أحمد المنسي مثله الأعلي، ويردد اسمه بشكل مستمر، وأنه يسعى دائما لمتابعة مصر وربطه به ومتابعة كل ما له علاقة بالوطن، وكان يصطحبه في متابعة مسلسل الاختيار، وبعدها سأله عن الذي لفت نظره في المسلسل فقال: "منسي".

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وقالت والدة الطفل آدم، فى مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، إن ابنها يحب الجيش المصري ويعلم جيدًا من هو البطل المصري أحمد منسي، وأن المسلسل أثر فيه بطريقة غريبة، وترجم ذلك في الألعاب التي يلعب بها الطفل، مشيرة إلى أن المسلسل أعاد القيم التي يجب زرعها في نفوس الأجيال المقبلة.

وأضافت والدة آدم، أنه عندما يتابع مسلسل الاختيار، وبعد أن تنتهي الحلقة، يتوجه إليها ويسألها عن سبب قتل الإرهابيين للعساكر المصريين، مؤكدة أن الأسرة كلها تتابع المسلسل، وأن نجلها يطلق اسم "منسي" على المسلسل وليس الاختيار.