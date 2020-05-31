شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "غيب" تفاصيل التعاون بين محمد رفاعى وفضل شاكر فى مشواره الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققته أغنية "غيب" الذى طرحها المطرب فضل شاكر باللهجة المصرية وحازت على اعجاب الكثيرون واشادات كبيرة من داخل الوسط الغنائى وخارجه من مصر والوطن العربى، وحققت نسب مشاهدة عالية وهى من كلمات محمد رفاعى وتوزيع أحمد ابراهيم وألحان وليد سعد .



فضل شاكر

أغنية "غيب" التعاون السابع بين كل من فضل شاكر والشاعر محمد رفاعى الذى قدمها بشكل مختلف جذب انتباه جمهور فضل الذى ينتظر أغانيه بفارغ الصبر، وبكلمات الاغنية البسيطة كعادة رفاعى فى أعماله استطاع توصيل رسالة الأغنية التى محتواها رومانسية وحب، حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى منها "أول مابشوفك" و"جوايا" و"فاكرنى نسيتك" و"لمابتوحشينى" و "حبيتك" و"مع السلامة" اللتان حققا نجاح كبير أثناء طرحهما .



محمد رفاعى

أغنية "غيب" من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

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وتقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

وأعرب المطرب فضل شاكر مؤخرا عن سعادته بالعمل الجديد "غيب"، متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن الأعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية، وأضاف ملك الإحساس أن الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة، لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها تباعا خلال العام 2020.