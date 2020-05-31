شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تدعم حرية الرأى: "لابد من احترام كل الآراء حتى نستاهل الديمقراطية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة اللبنانية اليسا، باحترام جميع الآراء سواء كانت مؤيدة أو معارضة سياسيا واحترام حرية التعبير، معربة عن تعجبها من الذين يرفضون المعارضة رغم قيامهم بالثورة ومطالبتهم بالحرية، وغردت اليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "نحنا لاقطين الحرية من طرفها. ما فينا نكون عم نثور ونطلب الحرية، بس نحنا بنفس الوقت ما فينا نتقبل لما حدا يكون عنده رأي غير عن رأينا. يا بدنا نحترم كل الآراء نستاهل نكون ديمقراطيين يا إما منستاهل هالديمقراطية! رأيك حر لو كان ضدي".



اليسا على تويتر

وعلى جانب آخر، تشهد لبنان معارضة شديدة خلال الآونة الأخيرة لبعض قرارات الدولة المتعلقة بالطاقة، فبينما تتجه الرئاسة اللبنانية لإنفاق ملايين الدولارات لإنشاء معمل للطاقة اسمه "معمل سلعاتا" لتوفير التيار الكهربائى، رفض وزراء الحكومة فى تصويت سابق المضى قدمًا فى تنفيذ هذا المشروع لما يرونه من إهدار لموارد الدولة دون فائدة.

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ومع حالة الغضب المتزايدة، دخلت الفنانة إليسا، على خط المعارضة للقرار، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بيدعسو عا مطالب الناس وعا المنطق ليكفو فسادن.. معمل سلعاتا يللى ما إلو ضرورة بينفرض رغم كل المعارضة إلو تا تكفى السرقات والسمسرات والناس بلا كهربا ببيوتها.. عن جد صدق المتل: يا فرعون مين فرعنك.. قلن فرعنت وما حدا ردّنى".

وكانت قد شاركت النجمة اللبنانية اليسا، مطلع مايو الجارى، فى احتفالات العالم بعيد العمال، وتمنت زوال الأزمة عن بلادها وتحسن أوضاعها الاقتصادية، فى ظل استمرار أزمة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة وزيادة نسبة البطالة، وقالت إليسا "بدى عيّد كل العمال بهالعيد يللى منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدى فكّر بكل العاطلين عن العمل يللى خسرو أشغالن، الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف".