شكرا لقرائتكم خبر عن طاجن عكاوى.. أحمد الفيشاوى يتحول إلى طباخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره بلقطات من المائدة التي قام بتحضيرها اليوم على الغذاء والتى شملت طاجن عكاوى، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وظهر الفيشاوي في الفيديو الذي نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصي وهو يسبح في حمام السباحة بعد الانتهاء من تناول طاجن العكاوي.
وكانت محكمة جنح الدقى قررت قبل أيام، قررت تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ لجلسة 10 يونيو.
وكانت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع أحمد الفيشاوى، قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه جرى إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيمًا فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارًا رسميًا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث.
وأضافت محامية أحمد الفيشاوى أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها.
وذكرت "ثناء" أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.
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