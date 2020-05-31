شكرا لقرائتكم خبر عن طاجن عكاوى.. أحمد الفيشاوى يتحول إلى طباخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره بلقطات من المائدة التي قام بتحضيرها اليوم على الغذاء والتى شملت طاجن عكاوى، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وظهر الفيشاوي في الفيديو الذي نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصي وهو يسبح في حمام السباحة بعد الانتهاء من تناول طاجن العكاوي.

وكانت محكمة جنح الدقى قررت قبل أيام، قررت تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ لجلسة 10 يونيو.

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