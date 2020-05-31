شكرا لقرائتكم خبر عن من عام 1976.. المطرب الكويتي نبيل شعيل فى صورة نادرة بجلباب من محل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المطرب الكويتي نبيل شعيل أحد أهم المطربين في العالم العربي لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، وأغانيه المميزة، ومؤخراً تفاعل المطرب الشهير مع متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام بصورة نادرة له علق عليها بأنها من محل مصري مثلما اتضح خلال تعليقه.

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نبيل شعيل

وكتب شعيل: "إلى لبس بجامة (محلات حلاوة مصر) لا يطلع اليوم"، كما كتب تاريخ التقاط الصورة حيث جاءت في سبعينيات القرن الماضى وتحديداً عام 1976.

وكان اعتاد متابعو المطرب نبيل شعيل من نجمهم على خفة دم تظهر مع كل ظهور له، منها حينما دفعه العزل المنزلى وتوقف الأنشطة الفنية، على الظهور إلى جمهوره من خلال بث مباشر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، للتواصل مع هذا الجمهور، ولكن الإطلالة الأولى للفنان الكبير نبيل شعيل على إنستجرام كانت مليئة بالمرح، كونه لا يفهم كثيرا فى اللايف، حيث عبر شعيل عن فرحة كبير بالمؤثرات الكوميدية التى يتيحها اللايف آنذاك فى إنستجرام، وقام بتغيير شكله أكثر من مرة، واختبر بعض التطبيقات المضحكة، وهو ما أضاف جوا من البهجة على اللايف، وأثار تعليقات إيجابية، من حيث طرافة الفنان الكبير وخفة ظله.