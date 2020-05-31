شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على فيلم ديزنى الجديد Secret Society of Second Born Royals والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى أول تريلر لـ فيلم Secret Society of Second Born Royals، القادم إلى دور العرض فى 17 يوليو المقبل فى الولايات المتحدة، العمل يدور فى إطار أكشن ودراما ومغامرة، ووصلت مدة التريلر الجديد إلى دقيقة و 46 ثانية، واحتوى على الكثير من لقطات التشويق والإثارة، التى تحمس منتظرى الفيلم الجديد.

فيلم Secret Society of Second Born Royals، يدور حول مغامرات سام في برنامج تدريب سري للغاية لفئة جديدة من العائلة المالكة المولودة المكلفة بإنقاذ العالم، الفيلم من إخراج آنا ماسترو.

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ومن بطولة Elodie YungK، Skylar Astin، جريج بريك، جولي نولكي، نايلز فيتش، بيتون إليزابيث لي، إيزابيلا بليك توماس، اشلي لياو، Alli Chung، أوليفيا ديبل، كيني وونج.

كما أعلنت شركة ديزنى عن تغيير خططها لإصدارالنسخة المصورة من مسرحية Hamilton الموسيقية، للمؤلف الموسيقى لين مانويل ميراندا، مع فرقة برودواي الأصلية، على أن تطرح يوم 3 يوليو المقبل على شبكة ديزنى بلس، بدلا من طرحه بـ دور العرض المختلفة فى 15 أكتوبر من عام 2021، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني روبرت إيجر، وبطل العمل ومؤلف الموسيقى لين مانويل ميراندا في برنامج Good Morning America، أن هاميلتون سيضيء عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو بقصة التاريخ الأمريكي الهيب هوب، وذلك فى محاولة من شركة ديزنى للترفيه عن منتظرى العمل بسبب ما واجهوه بسبب فيروس كورونا.

فيلم Hamilton الجديد عبارة عن نسخة مصورة من عرض حقيقى للمسرحية التى تم تصويرها على مسرح ريتشارد رودجرز، بـ مانهاتن قبل أن يبدأ الأعضاء المؤسسون في مغادرة الإنتاج، بسبب إنشغالهم بإعمالهم الأخرى، وأخبر ثلاثة أفراد مقربين من المفاوضات موقع "Variety"، أن شراء حقوق ملكية الفيلم وصلت إلى مبلغ 75 مليون دولار، في صفقة توسطت فيها شركة إنديفور المحتوى نيابة عن ميراندا، وبالتالي قامت شركة إنديفور بالإعلان عن المشروع الجديد في هوليوود، وعرضته على استوديوهات كثيرة، بما في ذلك وارنر بروس قبل أن تستحوذ عليه ديزني.