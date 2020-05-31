شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل أغنيتها الجديدة "للشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة التونسية لطيفة، لطرح أحدث أغنياتها الجديدة والتى تحمل اسم "للشمس"، والتى سجلتها مؤخرا، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا على موقع اليوتيوب.

وقالت لطيفة فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بأنها سجلت الأغنية فى 3 دول مختلفة، حيث قامت بتسجيل الموسيقى فى تونس، والصوت هنا فى مصر مع المهندس ياسر أنور، والماسترينج اتعمل فى لندن.

وأضافت، أن الأغنية كلها تفاؤل وأمل للناس، وأن للشمس بعد الغيبة طلوع ، وهدفها ورسالتها أن يكون دايما عندنا أمل فى الله سبحانه وتعالى ان الحياة هتكون أفضل وترجع زى ما كانت وأحلى بعد الأيام الصعبة التى نعيشها.

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وتابعت، قمنا بعمل الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التسجيل فى الاستوديو رغم أن عددنا قليل جدا وحافظنا على التباعد الاجتماعي وعقمنا كل الاجهزة بالاستوديو حتى المايك، وسيتم طرح الأغنية قريب على قناتى الرسمية على موقع اليوتيوب.

وكانت المطربة لطيفة قد طرحت أغنية "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".