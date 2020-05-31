شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت باتينسون عن دوره في فيلم Tenet: قضيت شهوراً لا أفهم شيئا من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيلم المخرج العالمي كريستوفر نولان الجديد والذي يأتي باسم Tenet ، سيكون أكثر صعوبة في حبكته الدرامية عن أي فيلم سابق شارك فيه النجم روبرت باتينسون، والذي هو معتاد للمخرج العالمي في أفلامه السابقة التي اشتهرت بصعوبة فهمها وحاجة المشاهد لمشاهدتها عدة مرات للوصول لفكرتها.

وفي تصريح ساخر للنجم العالمي روبرت باتينسون الذي شارك في بطولة الفيلم، اكد على انه استمر لعدة اشهر في الفيلم ولم يكن يفهم أي شيء، كونه فيلم غامض مثل جميع أفلام نولان السابقة التي يجب مشاهدتها ثلاثة او اربع مرات للوصول لمعناها الحقيقي.

وأضاف باتينسون في تصريحاته التي نقلتها Esquire "بصراحة ليس لدي اى فكرة عما اذا كنت قد توصلت لفكرة الفيلم حتي نهايته لصعوبة حبكته الدرامية الغامضة".

وكان قد صرح بطل العمل روبرت باتينسون أن فيلم Tenet، لا يدور حول السفر بالزمن، وأن الأمر معقد عن ذلك، ولكن لم يستطع الوصول إلى أصل قصة العمل الجديد بسبب نولان الذى يحاول أن يبقى هذا الأمر سرا عن أبطال العمل الجديد المنتظر.

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فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وصرح نولان:"عندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا من جديد، ستكون أقوى من أي وقت مضى، كما أن الأفلام ستقوم بتعزيز الاتصال المباشر بين العالم، بعد هذا الانقطاع الذى لا نعلم إلى أى مدى سيطول، كما يساهم بالمليارات في رفع لاقتصاد، نحن لا ندين بها فقط إلى 150 ألف عامل في هذه الصناعة الأمريكية، ولكننا مدينون لأنفسنا، حيث أننا نحتاج إلى ما يمكن أن تقدمه لنا الأفلام".

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.