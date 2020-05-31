شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يشارك متابعيه بصورته بالكمامة: ربنا يعدى الأيام دى على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد أنور متابعيه بصورة له مؤخراً ظهر فيها وهو يرتدي الكمامة، حيث بدا عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أو ما يعرف باسم وباء كوفيد 19، كما حرص الفنان محمد أنور علي التعليق على الصورة بكتابة : " ربنا يعدي الايام دي علي خير يارب ????، زمن كورونا".



انور

وكان شارك الفنان محمد أنور ضمن أحداث دراما رمضان المقبل، كضيف شرف خلال أحداث حلقات مسلسل "عمر ودياب" الذى يقوم ببطولته كلاً من الثنائي على ربيع ومصطفى خاطر، .. والذى تم عرضه علي شاشتي ON والحياة.

على جانب آخر يعد آخر أعمال الفنان محمد أنور مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" التي تقوم ببطولته النجمة ماجدة زكي، والذى عرض الجزء الأول منه علي شاشة قناة الحياة قبل بدء شهر رمضان مباشرة، وقد نال المسلسل بصفة عامة ردود فعل إيجابية للغاية، كما حظي أنور نفسه بإشادات كبيرة عبر الدور الذى يظهر من خلاله بشكل مختلف تماماً في مسيرته الفنية، وذلك بعدما ظهر خلال المسلسل حريصاً علي الابتعاد عن الكوميديا عبر شخصية محامي شاب يسعي لأن يكون وكيل نيابة وهو أحد أبناء الفنانة ماجدة زكي التي تلعب دور "قوت" خلال الأحداث.