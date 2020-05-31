شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Game of Thrones تتضامن مع متظاهرى العنصرية فى أمريكا.. نسمعكم ونراكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية لينا هيدي صاحبة شخصية سيرسي لانيستر الشهيرة في المسلسل الأسطوري Game of Thrones، على التضامن مع الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، بسبب مقتل الشاب صاحب الأصول الافريقية جورج فلويد، على يد أحد ضباط الشرطة في مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ونشرت هيدي، صورة من التظاهرات عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل، وكتبت "متظاهرة شجاعة وقفت على ركبتيها امام الشرطة في كاليفورنيا، انا معكم وهناك اعداد لا تحصي من الأصوات متضامنة معكم، نسمعكم ونراكم".

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وكشفت تقارير أمريكية استخبارية أن مجموعات خارجية شاركت فى تدمير مدينة مينيابوليس، ويحملون أجندات يسارية متطرفة، وأضاف التقرير أنهم مجموعات منظمة وصغيرة ولديها أهداف أخرى غير الاحتجاجات، وذلك وفقا لصحيفة USA Today الأمريكية.

هذا وفرضت عشرات المدن الأمريكية، بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل فلويد وهو من أصول إفريقية على يد شرطى، كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم فيدرالية لـ3 أشخاص فى نيويورك، تتمثل بتهمة إلقاء قنابل على سيارات شرطة.