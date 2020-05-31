شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انفصال تامر عاشور عن خطيبته للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن المطرب تامر عاشور لم يعلن من قبل انفصاله عن خطيبته دارين حلمى ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية في مصر في عام 2019 رسميا، حيث تجاهل ذلك فى جميع بوستاته على كل منصاته عبر السوشيال ميديا، إلا أن دارين قررت الإعلان عن الانفصال على إحدى منصاتها الإجتماعية، ويعد ذلك هو الانفصال الثانى خلال الـ 6 أشهر الأخيرة.

وكان الثنائي قد أعلنا نبأ خطوبتهما في سبتمبر من العام الماضى 2019، قبل أن يعلنا انفصالهما للمرة الأولى فى الـ 14 من نوفمبر من العام ذاته.

ولم يمر سوى شهر حتى أعلن الثنائي نبأ خطبتهما مجدداً، قبل أن تفاجيء دارين متابعيها اليوم عبر خاصية "ستورى" في حسابها الخاص على "إنستجرام"، بنبأ انفصالها عن المطرب تامرعاشور، دون أن تحدد متى تم ذلك الانفصال؟ أو ما هي أسبابه، حيث اكتفت بعبارتي "انفصلنا قريب"، و"محصلش نصيب".

عاشور من جانبه لم يعلق على ما نشرته خطيبته، حيث أنه فى آخر ظهور له على إنستجرام، وعد النجم تامر عاشور جمهوره بتقديم حفل جديد له "أون لاين" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعد نجاح حفله الأول، كما أكد على قرب ظهور فيديو كليب أغنيته الجديدة "أيام"، مؤكدا أن الحفل المقبل سيكون مختلف ويليق بجمهوره.

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"الصورة دي بتفائل بيها علشان دي صورة أول حفل "أون لاين" في الوطن العربي واخدنا 8 مراكز تريند على تويتر مصر من الأول والتاني والرابع .. وتريند فى بلاد كتير فى وطننا العربي الحبيب ورقم 7 ع العالم الحمد لله ورقم 1 يوتيوب بفضل ربنا وبفضلكم".

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وتابع :"علشان كده بتفائل بالصورة دي - وعلشان كمان من بروڤات حفل جده اللي كانت برضو حفله عظيمه فعلا - انتظروووا الحفل الجديد ال " أون لاين " بشكل مختلف وبشكل يليق بيكم قريب قوي قوي - وانتظرو ڤيديو كليب "ايام" انتاج all about arts".

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره في حفل لايف يوم السبت 28 مارس الماضي، لكسر ملل الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.

سجل الفنان تامر عاشور أغنية من ألبوم الجديد جارى الاستقرار على اسمها، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، لستكمل عاشور تعاونه الناجح مع المالكى بعدما قدما سوياً أغنية "قولوله سماح" من ألبومه الأخير "أيام" الذى تم طرحه العام الماضى وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

أغنية "قولوله سماح" كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، كما تعاون عاشور والمالكى فى أغنية ثانية من ألبوم "أيام" وهى "بقالى زمان" من ألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".