شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "ساعة شيطان" يستأنف تصويره خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المخرج ابرام نشأت تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "ساعة شيطان" خلال الايام المقبلة بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا وانشغال معظم أبطاله بمسلسلات موسم رمضان الماضية، كذلك تعرضه لحادث سيارة جعله يمكث فى المنزل حتى الآن كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان قد تعرض المخرج إبرام نشأت لحادث سير بسيارته مؤخرا، نتج عنه إصابته في كتفه الشمال، ونشر على صفحة على فيس بوك الخاصة به صورا من الحادث، وعلق قائلا: "حادثه موت بس لسه في العمر شويه الحمد لله.. كسر في الترقوة، كتفي الشمال اتكسر"

والفيلم بطولة كل من خالد الصاوي، باسم السمرة، مني ممدوح، محمد عز، مصطفي أبو سريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، في أول تجربة سينمائية له .

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التي تقود إلى الانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق والتي قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك يتناول الدوافع التي تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث في دوافعهم الاجتماعية والنفسية التي قادتهم لهذه اللعبة.

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