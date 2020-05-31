شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، الفنانة عفاف شاكر، فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، محل إقامتها، عن عمر ناهز 90 عاماً، وهى الأخت الكبرى للفنانة شادية، غير الشقيقة من الأم، وسوف يتم دفنها فى مقابر المركز الإسلامى بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل أهم مراحل حياة الفنانة عفاف شاكر، وكيف ساعدت أختها غير الشقيقة، شادية، على دخول ساحة الفن، وقصة زواجها من طبيب سودانى، وشائعة زواجها منه بدون مأذون.