شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. أحمد جمال ضيف live مع As3ad على انستجرام الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم أحمد جمال، ضيف لايف على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، ببرنامج live مع As3ad ، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد.



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يتحدث "جمال" عبر اللايف عن كواليس أحدث أغنياته، "احنا مش بتوع حداد"، التي أهداها للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة، والتي شارك في تصوير الفيديو كليب الخاص بها، أبناء الشهيد المنسي، بجانب مقاتلين سابقين في القوات المسلحة.

تم عرض فيديو كليب الأغنية لأول مرة بالتزامن مع عرض الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، وهي من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

سيتحدث "جمال" عبر اللايف أيضا عن تفاعل الجمهور مع الأغنية، وترجمتها بلغة الإشارة، حيث نشر "جمال" العديد من فيديوهات الجمهور وهو يغني الأغنية بلغة الإشارة مهداة للشهيد "المنسي".

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها الجمهور مع أغنيات "جمال" الوطنية، ويقومون بترجمتها للغة الإشارة، حيث حدث ذلك أيضا مع أغنية "تحيا مصر"، وهي من ألحان الموسيقار عمرو مصطفى ومن كلمات الشاعر تامر حسين.

برنامج liveمعAs3ad ، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، ومن المقرر أن يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.

يمكن متابعة اللايف في تمام الساعة التاسعة مساءا، على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.