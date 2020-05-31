شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب ودعم من مي عمر لزوجها المخرج محمد سامي: مبروك على النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة مي عمر، رسالة دعم وحب لزوجها المخرج محمد سامي، على نجاحه في الموسم الرمضاني السابق الذي شارك فيه بمسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، ونجح في حصد شعبية كبيرة.

ونشرت مي صورة تجمعها مع زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تحتضنه داخل سيارة، وكتبت "مبروك يا حبيبي على النجاح الكبير، لقد عملت كثيراً، انت تستحق ذلك".

وعلى جانب آخر، صرحت النجمة مى عمر إنها كانت مرعوبة من تقديم دور" ليل " التى جسدته فى مسلسل " الفتوة "، بسبب إنها تقوم بتجسيد شخصية أحداثها تدور فى حقبة زمنية بعيدة من 1850 ، ولا تعرف من أين تستجمع معلومات عنها. وأضافت مى خلال استضافتها مع أسرة مسلسل "الفتوة"، ببرنامج "الحياة اليوم"، للإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن الشخصية التى ستجسدها إذا كانت لدكتورة أو مهندسة أو صحفية، كانت ستستعين بمثيلاتها حاليا وتتدرب على الشخصية التى ستلعبها فى الدراما. Advertisements وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، ويعمل (سمكرى) فى ورشة والده، ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، وتحدث بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

البرنس" تم عرضه على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.