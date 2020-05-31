شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الثنائي فضل شاكر ووليد سعد أغنية "غيب" من زمن الفن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وليد سعد: سعيد بالتعاون مجددا مع فضل شاكر و"غيب" هديتنا الي الوطن العربي

طرح الفنان اللبناني فضل شاكرة أغنيته الجديدة غيب من ألحان الملحن الكبير وليد سعد ، منذ 16 ساعة، لتشعل مواقع التواصل الإجتماعى و يتصدر أسم فضل شاكر ترند تويتر فى مصر و السعودية.

كما يتصدر الترند رقم 14 على يوتيوب وتقترب مشاهداته على النصف مليون مشاهدة فى أقل من 16 ساعة.

وأعرب الملحن الكبير وليد سعد عن سعادته بعودته للتعاون مرة ثانية مع النجم فضل شاكر، متمنيا أن تنال الاغنية إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي

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يذكر أن فضل شاكر ووليد سعد ثنائى فنى أكثر من ناجح حيث تعاونا معا في العديد من العلامات الغنائية الرائعة، بداية من بياع القلوب، لابس وش الطيب، بفكر بالساعات، فاكر لما تقولى نسيتك ، نسيت إزاى ، من كتر حبى فيك ، ليه الجرح ، حظك يا قلبى.

وتقول كلمات الأغنية:

غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي انا عشته معاك.