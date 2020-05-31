رجاء الجداوي في خطر.. وابنتها تطلب الدعاء لها

متابعة بتجـــــــــرد: أكد مصدر طبي من داخل الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، تدهور صحة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي نتيجة ارتفاع في درجة حرارتها، حيث يحاول الأطباء السيطرة على الحالة وخفض درجة الحرارة.

وأكد المصدر أن حالة الجداوي كانت قد تحسنت في الأيام الماضية إلا أنهم فوجئوا خلال الساعات الماضية بارتفاع في درجة الحرارة التي تعلو وتنخفض.

وكانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قد كشفت في تصريحات صحافية أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحي، وأن درجة حرارتها اليوم (الأحد) وصلت إلى 38.5 درجة، بعد أن دخلت المستشفى ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وانخفضت في بعض الأيام إلى 37 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.

وأبدت “أميرة”، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، انزعاجها الشديد من صفحات السوشيال ميديا التي تتناول كل ساعة خبر مغلوط عن الفنانة القديرة، قائلة، “لابد أن يراعي أصحاب تلك الصفحات أن هناك أسرة، تتألم من هذه الشائعات”، طالبة كل المحبين بالدعاء لوالدتها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحي بالإسماعيلية.