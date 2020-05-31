"الأقصر" ينافس 15 فيلما في المهرجان السينمائي الدولي بالتشيك

يشارك فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظي في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك من 3 حتى 11 يوليو/ تموز المقبل، حيث يعرض مع 15 فيلماً آخر في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.

ويعد المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.

وفيلم الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بـ"صالح"، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، وتجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، وشيرين رضا، وكريم صالح، ومايكل لاندز، وسليمة أكرم، وشهيرة فهمي.

الفيلم من إنتاج محمد حفظي (فيلم كلينك)، بالتعاون مع Film Factory وFront Row Filmed Entertainment التي تتولى توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى TOTEM FILMS المبيعات الدولية للفيلم، وتمتلك شركة Creative Artists Agency حقوق توزيع الفيلم في أمريكا الشمالية ويقوم بدور المنتج التنفيذي البريطاني بول ويبستر الحاصل على جائزة بافتا والمرشح للأوسكار.