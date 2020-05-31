الخليج 365الأحد 2020/5/31 10:31 م بتوقيت أبوظبي
يشارك فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظي في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك من 3 حتى 11 يوليو/ تموز المقبل، حيث يعرض مع 15 فيلماً آخر في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.
ويعد المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.
وفيلم الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بـ"صالح"، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، وتجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، وشيرين رضا، وكريم صالح، ومايكل لاندز، وسليمة أكرم، وشهيرة فهمي.
الفيلم من إنتاج محمد حفظي (فيلم كلينك)، بالتعاون مع Film Factory وFront Row Filmed Entertainment التي تتولى توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى TOTEM FILMS المبيعات الدولية للفيلم، وتمتلك شركة Creative Artists Agency حقوق توزيع الفيلم في أمريكا الشمالية ويقوم بدور المنتج التنفيذي البريطاني بول ويبستر الحاصل على جائزة بافتا والمرشح للأوسكار.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأقصر" ينافس 15 فيلما في المهرجان السينمائي الدولي بالتشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.