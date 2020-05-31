لأول مرة.. كورونا يؤجل مهرجان قرطاج الدولي إلى 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الثقافة التونسية، الأحد، تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي بالحمامات إلى سنة 2021، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وأجازت تونس، في بيان أصدرته لوزارة الثقافة، اطلعت ”الخليج 365” عليه، عودة التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصغرى في الفضاءات المفتوحة فقط، على ألا يتجاوز عدد الحضور 1000 شخص مع الحرص على إلزامية تطبيق كلّ الإجراءات الوقائية على غرار الالتزام بوضع الكمامات والتباعد الجسدي وتقسيم الحضور ضمن مجموعات منفصلة لا يحتوي كل منها على أكثر من 30 شخصا.

ويعتبر إلغاء مهرجان قرطاج هو السابقة الأولى منذ تأسيسه سنه 1964، وانتظمت دوراته الـ55 السابقة في كل من يوليو/تموز، وأغسطس/آب من كل عام بشكل منتظم.

كما أن مهرجان الحمامات (مدينة سياحية تبعد 60 كلم عن العاصمة) لم يعرف منذ تأسيسه سنة 1966، تخلفًا عن موعده في شهر يوليو/تموز بطاقة استيعاب تتجاوز 5 آلاف متفرج.

ويقول صبري العزام عضو لجنة متابعة المشاريع بوزارة الثقافة التونسية، لـ"الخليج 365" إن إرجاء مهرجان قرطاج إلى عام 2021، وهو قرار نابع من المخاوف من انتشار عدوى الفيروس وسط الجماهير، خاصة وأن طاقة استيعاب مهرجان قرطاج تتجاوز 12 ألفا، وبالإمكان أن تكون عاملا لتفشي الفيروس.

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وأضاف أن عدم عودة حركة الملاحة الدولية ستمنع مهرجان قرطاج من استقبال الفنانين العرب والعالميين، وهو ما يجعل عملية تأجيل المهرجان مسألة منطقية.

واستقبل قرطاج في دوراته السابقة أهم الفنانين العرب على غرار الفنانة اللبنانية فيروز، والفنان المصري هاني شاكر، فضلًا عن نجوم بارزة مثل وليد توفيق وشارل أزنافور، والراحلة وردة الجزائرية وغيرهم من نجوم الغناء العالمي.

وبخصوص تطورات فيروس كورونا، سجلت تونس 1069 إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة وبائية في شهر مارس/آذار الماضي.

وذكرت وزارة الصحة بأن الإحصائيات العامة لفيروس كورونا في تونس يفيد بأنه تم تسجيل 938 حالة شفاء و48 حالة وفاة و82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.

يشار إلى أن الحكومة التونسية خففت في إجراءات الحجر الصحي منذ يوم 24 مايو/أيار بالسماح لأصحاب المطاعم والمحلات التجارية والمهن الحرة بالعودة للعمل، مع التخفيض في ساعات حظر الجولان ليصبح من الساعة الحادية عشر ليلًا الى السادسة صباحا بتوقيت تونس.