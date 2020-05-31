قمر تستعرض جسمها بالـ”بكيني”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 31 مايو 2020 08:25 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 530 زيارة

أثارت الفنانة اللبنانية قمر، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو جريء تستعرض فيه أنوثتها مرتدية البكيني في حمام السباحة داخل منزلها.

ونشرت قمر الفيديو في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليه بكلمات أغنية “تحيرك” للفنان المصري عمرو دياب فكتبت:”تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشوا تاني منورة وسكرة توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني دي بالنسبالي جنة اتفتح بابها”.

وأثارت “قمر” الجدل بسبب ملابسها الجريئة في ظل الحظر المنزلي تخوفًا من فيروس كورونا المستجد، واتهمها البعض بمحاولتها إثارة الغرائز باستعراض جسدها بحركاتها المثيرة.