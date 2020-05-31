إنجي شرف تحيي ذكرى والدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ذكرى وفاة والدها اللواء سامح شرف.
ونشرت "إنجي" صورة لوالدها، وعلقت: "الذكرى السنوية السادسة لوفاة والدي اللواء سامح شرف، الرجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف، مسلسل "الضاهر"، الذي عرض العام الماضي، على شاشة تليفزيون الحياة.
والمسلسل بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، مادلين طبر، أميرة هاني، ومن تأليف شريف عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
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