هاني رمزي ينشر صور جديدة تجمعه بحسن حسني: "مع أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان هاني رمزي، صور جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، تجمعه بالفنان القدير الراحل حسن حسني.

وكتب رمزي، على الصور: "بعض صوري َمع أبويا حسن حسني الله يرحمه.. هتوحشني قوي".

وكان الفنان الكبير حسن حسني، قد وافته المنية، أمس السبت، إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.

وكان اَخر أعمال النجم الراحل مسلسل "سلطانة المعز" أمام النجمة غادة عبد الرازق، والذي عرض خلال دراما رمضان 2020.