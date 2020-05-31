تغني أغنيته الجديدة.. أحمد جمال يهدي فيديو لطفلة من الصم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرص الفنان أحمد جمال، على إهداء طفلة من الصم فيديو لها، وهى تغني أغنيته الجديدة "إحنا مش بتوع حداد". ونشر جمال الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "‏عليا البنوتة الجميلة دي من بنات الصم، وهتفرح أوي لما تشوف الفيديو على الصفحة، هى سامعانا بعنيها، وحبت الأغنية من فيديوهاتكم اللي عملتوها بلغة الإشارة، عشان تعرفوا قد إيه انتوا مؤثرين، ولما بنعمل أنا وانتوا حاجة بحب، بنوصل للهدف اللي إحنا عايزينه".

يذكر أن آخر أغاني الفنان أحمد جمال، "احنا مش بتوع حداد"، التي أهداها للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة، وشارك في تصوير الفيديو كليب الخاص بها، أبناء الشهيد المنسي، بجانب مقاتلين سابقين في القوات المسلحة، وتم عرض الأغنية لأول مرة بالتزامن مع عرض الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، وهي من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

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