محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن استيائه من صفحات تتداول أخبارا قديمة وتصريحات سابقة له، كان قد صرح فيها بأنه أصيب بفيروس في الدم.

وكتب "مدكور" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا الحمد لله بخير نعمة وفضل وموضوع الفيروس اللي في الدم ده كان في شهر نوفمبر اللي فات و خفيت منه من زمان، مش عارف ليه في صفحات كاتبة الموضوع".

وكان الإعلامي شريف مدكور قد أصيب بسرطان القولون، ما استلزم نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية، ليخضع بعدها لجلسات كيماوي وإشعاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور يوضح حقيقة إصابته بفيروس في الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.