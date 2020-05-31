تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يثير ضجة بتغيير لـ”لون بشرته” ونشطاء يذكرونه بصوره القديمة

أثار الفنان السوداني سجاد أحمد، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه بتغيير لون بشرته أثناء استضافة تلفزيونية.

وسخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات الفنان ، والتي كشف من خلالها بتفتيح لون بشرته عبر أخذ حقنة كل شهرين بقيمة 6000 دولار. ووفق “موقع النيلين” فقد تصدرت التصريحات التي أطلقها الفنان المثير للجدل قائمة أهم الأحداث على السوشيال ميديا، وهي ما دفعت الكثير من النشطاء للبحث عن صور قديمة للفنان “سجاد” لمعرفة حقيقة تصريحاته.

وبالفعل تحصل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صور قديمة له أثبتت صحة حديثة، وعلقوا على الصور التي نشروها على صفحاتهم، المطرب السجاد قبل حقنة ال 6000 دولار وبعد الحقنة، وكان الفارق كبيراً بين الصورتين بالفعل.

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يذكر أن المطرب الذي أثار جدلاً في السودان، قد أقر بأخذه للحقنة رداً على سؤال المذيعة التي اتهمته بأخذ حقنة تفتيح البشرة، فاجأها بتأكيده وإعترافه بأخذ حقن تفتيح اللون. قائلا: (نعم بضرب حقنة كل شهرين بي 6000 دولار عشان افتح لوني) ما يعادل نحو 800 ألف جنيه سوداني، وتابع: (البستطيع يمشي يسافر يضربها) متسائلاً: (هل سجاد أحمد أول فنان يصنفرو الزمن)!.







