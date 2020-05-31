تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة: ما في إنتاية نظيفة وكل النسوان حاقدات

شنت الفنانة السودانية الشابة، إيلاف عبد العزيز، هجوما حادا على بنات جنسها، واتهمت النساء عامة بالحقد والحسد والرياء.



ووفقاً لموقع “النيلين” قالت الفنانة خلال سهرة تلفزيونية على فضائية “أنغام”: “مع احترامي للنساء الموجودات معنا بالأستوديو، وأنا واحدة منهن، النسوان حاقدات وكعبات شديد”.

وتابعت باللغة السودانية الدارجة: “حقتنا أقول ما في إنتاية (أنثى) نظيفة، وإذا رأت المرأة واحدة لونها نظيف ما شاء الله ما بتقولها، حتى لو شاهدت السيدة سيدة أخرى بنفسيات جميلة لا تذكر الله”.

وعن مجاملاتها أكدت إيلاف عبد العزيز في حديثها، أن “مجاملاتها للفنانين الرجال فقط”، وذكرت بالمقابل “أثق تماما أن أي مناسبة تخصها سيجاملها فيها الرجال فقط”. وتم تداول حديث الفنانة إيلاف على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.