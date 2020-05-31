خالد الصاوي يتمنى الشفاء العاجل لـ ريهام السهلي

نشر النجم خالد الصاوي صورة للإعلامية ريهام سهلي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووجه خالد الصاوي رسالة إلى ريهام سهلي، متمنيًا لها
ومن ناحية آخرى يشارك الفنان خالد الصاويفي بطولة مسلسل القاهرة كابول، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، حسني شتا، أحمد رزق، ومن المرجح عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2021.
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