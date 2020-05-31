نشر النجم خالد الصاوي صورة للإعلامية ريهام سهلي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجه خالد الصاوي رسالة إلى ريهام سهلي، متمنيًا لها Advertisements الشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس الشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: خالص الأمنيات بالشفاء العاجل للصديقة العزيزة والزميلة الاعلامية ريهام السهلي من ڤيروس كورونا. ومن ناحية آخرى يشارك الفنان خالد الصاوي في بطولة مسلسل القاهرة كابول، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، حسني شتا، أحمد رزق، ومن المرجح عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2021. في بطولة مسلسل، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، حسني شتا، أحمد رزق، ومن المرجح عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي يتمنى الشفاء العاجل لـ ريهام السهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.