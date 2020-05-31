فيديو.. رزان مغربي تداعب أطفال "اغلب السقا"

نشرت النجمة رزان مغربي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت رزان من خلال الفيديو مع جمهورها من الأطفال، الذين تفاعلوا مع برنامج "اغلبالسقا" بشكل كبير، كما وجهت رزان رسالة حب لهم، قائلة: أحلى جمهور.. جمهور الصغار، شكرًا على المحبة و الإبداع.
يذكر أن برنامج "اغلب السقا"، هو برنامج مسابقات ترفيهييعتبر النسخة العربية من البرنامج العالمي Beat the Star، حيث تعتمد فكرته على استضافة نجم من نجوم الفن ليتنافس مع النجم أحمد السقا، وتذهب الجوائز في النهاية في صورة تبرعات للجمعيات الخيرية.
والبرنامج تأليف عبدالحميد العش، إخراج باسم وريتا كريستو، تقديم كل من النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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