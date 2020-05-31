نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو لاستمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
شاركت الفنانة هنا الزاهد في الأشهر الماضية فيتقديم برنامجها الترفيهي "هزر فزر"، حيث تلتقي بمجموعة من الفنانيين وتشاركهم مجموعة من الالعاب والألغاز، و حصلت حلقاته على نسبة متابعة جماهيرية كبيرة.
تستعد الزاهد لطرح فيلمها الجديد "الغسالة" بمشاركة مجموعة من الفنانيين أبرزهم"أحمد حاتم، محمود حميدة"، والتي تستكمل تصويره خلال هذه الفترة مما أجل ظهورها في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم كورونا..هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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