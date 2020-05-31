فيديو.. محمد خميس يشكر جمهوره بعد دعمه لتجسيد خالد بن الوليد

نشر الفنان محمد خميس فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجه خميس رسالة شكر لجمهوره، وذلك بعد دعمه لتجسيد شخصية خالد بن الوليد في مسلسل سيف الله خالد بن الوليد، وأعرب عن شدة سعادته قائلًا: أصدقائي و اخواتي الأعزاء جدا على القلب و الروح... مش عارف أشكركم ازاي تسلموا لي يارب. بن الوليد، وأعرب عن شدة سعادته قائلًا: أصدقائي و اخواتي الأعزاء جدا على القلب و الروح... مش عارف أشكركم ازاي تسلموا لي يارب. Advertisements يذكر أن مسلسل سيف الله خالد بن الوليد من تأليف عباس محمود العقاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كل من، حمزة العيلي، أحمد فلوكس، ياسر الزنكلوني، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد ثروت، لبنى ونس، بسنت شوقي، أحمد عزمي، نشوى مصطفى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، يوسف شعبان، محسن محيي الدين، أحمد خالد صالح، رانيا محمود ياسين، محمود الشرقاوي، محمود فارس، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، منذر رياحنة. بن الوليد من تأليف عباس محمود العقاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كل من، حمزة العيلي، أحمد فلوكس، ياسر الزنكلوني، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد ثروت، لبنى ونس، بسنت شوقي، أحمد عزمي، نشوى مصطفى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، يوسف شعبان، محسن محيي الدين، أحمد خالد صالح، رانيا محمود ياسين، محمود الشرقاوي، محمود فارس، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، منذر رياحنة.

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