في ذكرى ميلاده.. معلومات لاتعرفها عن يونس شلبي

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي الذي رحل عن عالمنا بجسده، ولكن مازالت اعماله المميزة والمختلفة محفورة في اذهان الملايين من جمهوره.

وتستعرض "بوابة الوفد" لجمهورها معلومات لاتعرفها عن يونس شلبي: قدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقلياً في كثير من مسرحياته ومنها العيال كبرت وحاول تفهم يازكي.

شارك يونس بأدوار صغيرة في نحو 77

فيلماً سينمائياً، وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها سينمائيون ذات طابع تجاري قليل القيمة فنياً ومنها (العسكري شبراوي) و(ريا وسكينة) و(مغاوري في الكلية) و(سفاح كرموز) و(الشاويش حسن) و(عليش دخل الجيش) و(رجل في سجن النساء). لكن أدواره الأكثر أهمية في رأي النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها آخرون ومنها (الكرنك) و(شفيقة ومتولي) للمخرج علي بدرخان و(إحنا بتوع الاتوبيس) للمخرج الراحل حسين كمال.

كان آخر أدواره في فيلم (أمير الظلام) عام 2002. كما شارك في أكثر من 20 مسلسلاً تلفزيونياً منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللي أستاهل)، إضافة إلى (بوجي وطمطم) وهو مسلسل للأطفال قدم على مدى سنوات في شهر رمضان. قل نشاطه الفني بسبب المرض وذلك لحين وفاته عن عمر يناهز ال 66 عاماً.