نقابة التشكيليين تطلق مبادرة لنحتي مصر لعمل تمثال لمنسي ونصب تذكاري

اطلقت الدكتوره صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين مبادرة لنحاتين مصر العظماء أعضاء النقابة لإنشاء تمثال للشهيد أحمد منسي الأسطورة ونصب تذكاري يليق بصاحبه ولتخليد ذكراه؛ وذلك ظهر اليوم على الصفحة الرسمية للنقابة.

واكدت دكتوره صفية القباني أن الهدف من المبارة عمل تمثال ونصب تذكاري تخليداً لذكري شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الغالية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وأن ذلك العمل إنما هو أقل ما يقدم للشهداء تكريماً وتخليداً لذكراهم الطيبة، وهذا العنل يمثل نصب ميداني وتصميم متكامل سيشارك فيه معماريين ونحاتين ومصممين.

فيما أوضحت نقيب التشكيليين أن المبادرة تهدف لعمل تمثال بارتفاع متر واحد كماكيت لتوضيح الفكرة واسلوب وطريقة الأداء التي سوف ينفذ بها التمثال ثم تشكيل لجنة متخصصة من اساتذة الفنون الجميلة لاختيار المكان والأبعاد التي سوف ينفذ بها التمثال على أرض الواقع وتعلن مسابقة يتقدم لها المتخصصون في النحت الميداني ويكون لهم سابقة أعمال تؤكد خبراتهم في الأعمال الميدانية.

الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الغالية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وأن ذلك العمل إنما هو أقل ما يقدم للشهداء تكريماً وتخليداً لذكراهم الطيبة، وهذا العنل يمثل نصب ميداني وتصميم متكامل سيشارك فيه معماريين ونحاتين ومصممين.فيما أوضحت نقيب التشكيليين أن المبادرة تهدف لعمل تمثال بارتفاع متر واحد كماكيت لتوضيح الفكرة واسلوب وطريقة الأداء التي سوف ينفذ بها التمثال ثم تشكيل لجنة متخصصة من اساتذة الفنون الجميلة لاختيار المكان والأبعاد التي سوف ينفذ بها التمثال على أرض الواقع وتعلن مسابقة يتقدم لها المتخصصون في النحت الميداني ويكون لهم سابقة أعمال تؤكد خبراتهم في الأعمال الميدانية.

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