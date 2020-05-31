التشكيليين تنعي حسن حسني: رحيله خسارة للفن العربي المعاصر

نعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين رحيل الفنان حسن حسني، وقالت في بيان لها، إن رحيله خسارة للفن العربيالمعاصر.
وأكدت النقابة : "كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل، رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبروالسلوان".
كان قد توفي الفنان المصري حسن حسني، في وقت مبكر من صباح السبت، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى دخوله المستشفى، وتم دفنه بمقابر العائلة بأكتوبر.
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