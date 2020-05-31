تعرف على رسالة قيس الشيخ نجيب لجمهوره

نشر الفنان السوري قيس الشيخ نجيب صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وطالب جمهوره بالتفاؤل على الرغم من الأحداث وانتشار فيروس كورونا في سائر البلاد.

علق قيس على الصورة قائلًا "

أحذف كلمة مستحيل من قاموسك واستبدلها بكلمة تحدي حينها تستطيع تجاوز أي مشكلة في حياتك بسهولة ".

حصلت رسالة قيس الشيخ نجيب على إعجاب عدد كبير

Advertisements

من الجمهور فتلقى أكثر من 17 ألف إعجاب من بينهم الفنانة أروى جودة والعديد من التعليقات.

الجدير بالذكر أن قيس الشيخ نجيب خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أولاد آدم مع كل من ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانيلا رحمي وغيرهم من نجوم لبنان وسوريا.